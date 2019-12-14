شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذّر إيران: رد حاسم على أي هجمات والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فورًا عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس، بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخرًا ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجومًا صاروخيًا في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.
وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معربًا عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يدًا بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذّر إيران: رد حاسم على أي هجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.