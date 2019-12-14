شكرا لقرائتكم خبر عن إيسلندا.. العثور على جثة فتى إثر عاصفة عاتية والان نبدء بالتفاصيل
وكان الفتى قام بمساعدة أحد المزارعين في استعادة وصلة التيار الكهربائي ما أدى إلى سقوطه في أحد الأنهار وفقد أثره من ساعتها.
وتولى نحو 200 من قوات الإنقاذ بالبحث منذ أول أمس الخميس عن الفتى وهو نرويجي أيسلندي.
وتعتقد الشرطة أن الجثة هي لذلك الفتى، وأشارت إلى أن أسرته في النرويج أبلغت بالحادث.
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