شكرا لقرائتكم خبر عن إيسلندا.. العثور على جثة فتى إثر عاصفة عاتية والان نبدء بالتفاصيل

لقي فتى حتفه في أيسلندا إثر عاصفة عاتية. وقالت الشرطة إنها عثرت على جثة، أمس الجمعة، بأحد الأنهار في منطقة نائية بعد أن اعتبر فتى في السادسة عشرة في عداد المفقودين منذ الأربعاء الماضي.

وكان الفتى قام بمساعدة أحد المزارعين في استعادة وصلة التيار الكهربائي ما أدى إلى سقوطه في أحد الأنهار وفقد أثره من ساعتها.

وتولى نحو 200 من قوات الإنقاذ بالبحث منذ أول أمس الخميس عن الفتى وهو نرويجي أيسلندي.

وتعتقد الشرطة أن الجثة هي لذلك الفتى، وأشارت إلى أن أسرته في النرويج أبلغت بالحادث.