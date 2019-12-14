جماعة مسلحة بنيجيريا تقتل 4 رهائن خُطفوا منذ 5 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة مساعدات دولية، الجمعة، إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت مجموعة من موظفي الإغاثة، شمال شرق نيجيريا، في يوليو/تموز، أعلنت أنها قتلت أربع رهائن.
وأضافت منظمة العمل ضد الجوع أنها "تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق، لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلقَ استجابة".
وخطفت الجماعة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا، حيث ينشط إرهابيون.
وبوكو حرام هي الجماعة الإرهابية الأكثر شناً للهجمات في هذه المنطقة، حيث تسببت هجماتها في قتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.
وأدت الهجمات المسلحة التي تشنها بوكو حرام منذ نحو 10 سنوات في نيجيريا إلى مقتل قرابة 30 ألف شخص وفرار أكثر من مليونين من ديارهم.
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