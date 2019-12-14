وليد نصر:لبنان لديه علاقة جيدة مع الخارج وهذا مساعد لعملية تسويق النفط والغاز

اشار رئيس هيئة إدارة البترول ​وليد نصر​، ان "شركة ​توتال​ الفرنسية عملت على مسح شامل لبلوك رقم 9 عند الحدود ال​لبنان​ية الاسرائيلية في الصيف الماضي، وتم تصوير قعر البحر وهذا الامر جرى من دون اي مشاكل، والأن شركة توتال تعمل على متابعة اعمالها لتحديد موقع البئر، والموقع سيكون بعيد عن الحدود"، مشيراً الى "وجود التزام قوي من الشركات لحفر بلوك رقم 9"، مشدداً على ان"السلطات الاسرائيلية لديها حقل بعيد 4-5 كلم عن الحدود اللبنانية، واذا عملنا نحن بهذا المنطلق فلا يوجد اي مشكلة، وفي البلوك المذكور هناك عدة نقاط للحفر والاولوية هي الحفر لنجد ​النفط​ والغاز لكي يتم التطوير والبيع".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، لفت نصر الى "ضرورة الانتباه انه عند الاستخراج لا بد من التطرق الى كمية الغاز والنفط المستخرج وسعر المبيع ونوع المواد المستخرجة، وكل هذه العوامل متغيرة وليست دقيقة والهيئة عملت على وضع كل الاحتمالات"، منوهاً بأن "لبنان قريب من الجميع ولديه علاقات جيدة مع جميع الدول وهذا سيساعد في عملية تسويق الغاز والنفط، بالاضافة الى استخدام المواد المستخرجة في السوق المحلي وانتاج ​الكهرباء​"، موضحاً بأن "الشركات الاميركية لم تقدم على التراخيص التي جرت عام 2017".