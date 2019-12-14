مقتل امرأة في حادث سير على طريق الضنية

توفيت امرأة من بلدة بقرصونا ـ ​الضنية​ نتيجة ​حادث سير​ وقع في بلدة مرياطة، على الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية و​مدينة طرابلس​.

وقد حاول عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ الذين حضروا إلى موقع الحادث إسعافها ونقلها إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة، لكنها ما لبثت أن فارقت ​الحياة​.



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