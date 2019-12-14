قطع الطريق عند انفاق المطار بالاتجاهين

افادت عرفة "​التحكم المروري​" عن "قطع الطريق ​محلة انفاق المطار​ بالاتجاهين". ولفتت الغرفة الى "اعادة فتح الطريق عند تقاطع غانا الاسد المدينة الرياضية".

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