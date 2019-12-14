شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: مشاركة زعماء العالم بكثافة فى مؤتمر أسوان تعكس ثقل مصر القارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد‭ ‬المستشار‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬أبوشقة،‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد،‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬أسوان‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬فى‭ ‬إفريقيا‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬اختتم‭ ‬أمس‭ ‬الأول،‭ ‬ثم‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬اليوم،‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬يؤسس‭ ‬لدولة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬حديثة‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬رواج‭ ‬دبلوماسى،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬لرؤساء‭ ‬الدول‭ ‬والحكومات‭ ‬ووزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬وكبار‭ ‬المسئولين‭ ‬الأفارقة‭ ‬فى‭ ‬منتدى‭ ‬أسوان،‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬جزء‭ ‬مهم‭ ‬وفاعل‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الدولية،‭ ‬وأن‭ ‬لها‭ ‬ثقلها‭ ‬فى‭ ‬المحيط‭ ‬الإفريقى‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أبوشقة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬القوى‭ ‬فى‭ ‬منتدى‭ ‬أسوان‭ ‬يبرهن‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬مصر‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬حضن‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬بعد‭ ‬إبعادها‭ ‬خلال‭ ‬الحقب‭ ‬الماضية،‭ ‬وأصبحت‭ ‬علاقة‭ ‬مصر‭ ‬وثيقة‭ ‬ببلاد‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬القارة،‭ ‬ويرفع‭ ‬مكانتها‭ ‬بين‭ ‬قارات‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬إهمالها‭ ‬زمناً‭ ‬طويلاً،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬حدث؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬مشروعاً‭ ‬وطنياً‭ ‬قاده‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى،‭ ‬أعاد‭ ‬لمصر‭ ‬مكانتها‭ ‬وهيبتها‭ ‬محلياً‭ ‬وعربياً‭ ‬وإقليمياً‭ ‬ودوليا.

وتابع : هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الوطنى‭ ‬العملاق‭ ‬انطلق‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬‮«‬30‭ ‬يونيه‮»‬‭ ‬التى‭ ‬استعادت‭ ‬الهوية‭ ‬المصرية‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬خطفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬الإرهابية‭ ‬التى‭ ‬سعت‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬وجه‭ ‬مصر‭ ‬الحضارى‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬وجه‭ ‬ظلامى‭ ‬وقاعدة‭ ‬لانطلاق‭ ‬وانتشار‭ ‬الإرهاب‭ ‬والانغلاق‭ ‬الدينى‭ ‬والفكرى‭ ‬فى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ولكن‭ ‬وعى‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الخبيث‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أصحابه‭ ‬فهم‭ ‬طبيعة‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬الأصيل‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬لمحاولات‭ ‬قوى‭ ‬الاستعمار‭ ‬تغيير‭ ‬هويته‭ ‬عبر‭ ‬العصور،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬الاستعمارية،‭ ‬واحتفظ‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬بهويته‭ ‬الأصيلة،‭ ‬واستجاب‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬لإرادة‭ ‬المصريين،‭ ‬واستطاعت‭ ‬ثورة‭ ‬‮«‬30‭ ‬يونيه‮»‬‭ ‬تخليص‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العريق‭ ‬من‭ ‬كابوس‭ ‬جثم‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬المصريين‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬لجأوا‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬الصبر‭ ‬حتى‭ ‬انقشع‭ ‬الظلام‭ ‬وأتى‭ ‬الفجر‭ ‬الذى‭ ‬أعاد‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬وجهها‭ ‬الناصع‭ ‬الخالى‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭ ‬والكراهية‭ ‬والفتن‭ ‬الطائفية‭. ‬

واستطرد : منح‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬تفويضاً‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬لمحاولة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬البلاد،‭ ‬وحماية‭ ‬مصر‭ ‬والدول‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الذى‭ ‬يقتلع‭ ‬الأخضر‭ ‬واليابس،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬أصحابه‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن،‭ ‬وإنما‭ ‬ينتمون‭ ‬لأفكارهم‭ ‬اللعينة‭ ‬والخبيثة‭ ‬التى‭ ‬تدمر‭ ‬الشعوب‭ ‬والأوطان‭ ‬وتنشر‭ ‬فيها‭ ‬الخراب،‭ ‬وتحيلها‭ ‬إلى‭ ‬بقعة‭ ‬ميتة‭ ‬لا‭ ‬حياة‭ ‬فيها‭. ‬

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وأوضح‭ ‬‮«‬أبوشقة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬المشروعات‭ ‬الضخمة‭ ‬التى‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬لتنفيذها،‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرشيدة‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬الذى‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬دائماً‭ ‬ويضع‭ ‬المستقبل‭ ‬أمام‭ ‬عينيه،‭ ‬ساعياً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬بسواعد‭ ‬أبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬بلدهم،‭ ‬ويصبرون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نهضة‭ ‬بلدهم‭.

‬وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الضخمة‭ ‬التى‭ ‬تحققت‭ ‬فى‭ ‬مصر،‭ ‬واكبته‭ ‬نهضة‭ ‬تشريعية‭ ‬واسعة،‭ ‬فاهتمت‭ ‬بوضع‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬توصل‭ ‬لإنجاز‭ ‬هذه‭ ‬المشروعات،‭ ‬ومنها‭ ‬قوانين‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاستثمار‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحى‭ ‬الشامل،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬بناء‭ ‬الكنائس‭ ‬الذى‭ ‬يحقق‭ ‬المواطنة‭ ‬الحقيقية‭ ‬ويمنع‭ ‬وقوع‭ ‬الفتن‭ ‬الطائفية‭ ‬التى‭ ‬وقعت‭ ‬نتيجة‭ ‬غياب‭ ‬القانون،‭ ‬وأشعلها‭ ‬فيما‭ ‬مضى‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬أسبابها‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالمسكنات‭ ‬الوقتية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تفلح‭ ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬اندلاع‭ ‬هذه‭ ‬الفتن‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬أنجزت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬قانون‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الذى‭ ‬أصبح‭ ‬ضمانة‭ ‬لعدم‭ ‬تزوير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وأعاد‭ ‬الثقة‭ ‬للناخب‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يضعه‭ ‬فى‭ ‬الصندوق‭ ‬هو‭ ‬صوته‭ ‬الحقيقى،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬وليس‭ ‬الحصر،‭ ‬ومازال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يواصل‭ ‬دراسة‭ ‬وإقرار‭ ‬القوانين‭ ‬التى‭ ‬تصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الدولة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬أبوشقة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬يفوق‭ ‬الخيال‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬ما‭ ‬أبهر‭ ‬الجميع‭ ‬حتى‭ ‬احتلت‭ ‬مصر‭ ‬مكانتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬اللائقة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬العالم،‭ ‬وأصبحت‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬أجمع،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬المشروعات‭ ‬التى‭ ‬تتحقق‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬تؤسس‭ ‬لسياسة‭ ‬ذات‭ ‬آفاق‭ ‬ورؤى‭ ‬بعيدة،‭ ‬ستشعر‭ ‬بها‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬يتم‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬خاضت‭ ‬ولاتزال‭ ‬تخوض‭ ‬حرباً‭ ‬شعواء‭ ‬ضد‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتواجه‭ ‬كل‭ ‬المخططات‭ ‬التى‭ ‬حاولت‭ ‬كسر‭ ‬إرادتها‭ ‬فى‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج،‭ ‬كما‭ ‬تواجه‭ ‬مصر‭ ‬حرباً‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬شديد‭ ‬الخطورة‭ ‬هى‭ ‬حرب‭ ‬الشائعات‭ ‬التى‭ ‬تعد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬حروب‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬تم‭ ‬بفضل‭ ‬جهود‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬الذى‭ ‬يعمل‭ ‬ليلاً‭ ‬ونهاراً‭ ‬لرفعة‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬وأيضاً‭ ‬بفضل‭ ‬وعى‭ ‬المصريين‭ ‬وإرادتهم‭ ‬الصلبة‭ ‬التى‭ ‬تتحطم‭ ‬على‭ ‬صخرتها‭ ‬كل‭ ‬المخططات‭ ‬التى‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وستظل‭ ‬مصر‭ ‬تمضى‭ ‬قدماً‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬

وأكد‭ ‬‮«‬أبوشقة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬أسوان‭ ‬للسلام‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬فى‭ ‬القارة‭ ‬الإفريقية‭ ‬نجح‭ ‬فى‭ ‬الخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬مهمة‭ ‬تسعى‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬القارة‭ ‬آمنة‭ ‬وخالية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزعزع‭ ‬استقرارها،‭ ‬فقد‭ ‬حرص‭ ‬المنتدى‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬آليات‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬النزاعات،‭ ‬وإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬المناطق‭ ‬التى‭ ‬تأثرت‭ ‬بالصراعات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شدد‭ ‬عليه‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتأمين‭ ‬حقوقها‭ ‬فى‭ ‬سياسات‭ ‬التعافى‭ ‬من‭ ‬النزاعات،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مشكلة‭ ‬النزوح‭ ‬القسرى‭ ‬وتطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقى‭ ‬وشركائه‭. ‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تنتقل‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬الهموم‭ ‬الإفريقية‭ ‬إلى‭ ‬الاهتمامات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬شباب‭ ‬العالم‭ ‬الذى‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬7‮»‬‭ ‬آلاف‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬‮«‬24‭ ‬جلسة‭ ‬و14‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬فى‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‮»‬‭ ‬ويمثل‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬تقدمها‭ ‬مصر‭ ‬لشبابها‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬شباب‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬فرصة‭ ‬لكى‭ ‬يتعرف‭ ‬شباب‭ ‬الدول‭ ‬المختلفة‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وحضارتها،‭ ‬وأنها‭ ‬تستعيد‭ ‬مكانتها‭ ‬القديمة،‭ ‬وتؤسس‭ ‬لدولة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬حديثة،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬العلم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وتسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دولة‭ ‬فاعلة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أى‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬القوية‭. ‬