برنامج مقالب مغربي يصور في السنغال

انطلق التحضير لبرنامج مقالب “الكاميرا خفية”، من أجل عرضه على القناة الثانية، خلال شهر رمضان المقبل، واختار طاقمه أن تصور حلقات في دولة السنغال.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن القناة الثانية جددت الثقة في طاقم برامج الكاميرا الخفية، التي بثتها في رمضان، السنوات الأخيرة، والتي حملت عنوان “مشيتي فيها”.

وتصور حلقات برنامج المقالب الجديد في العاصمة السنغالية داكار، بسقوط مشاهير في الفن، والرياضة، والإعلام في الفخ المنصوب لهم، علما أنه من المقرر تصوير المرحلة الثانية من البرنامج في المغرب.

ويشرف على برنامج الكاميرا الخفية الجديد، المخرج عبد الرحيم مجد، نفس مخرج برامج المقالب على القناة الثانية في السنوات الأخيرة.

وتواجه برامج الكاميرا الخفية كل شهر رمضان اتهامات بالفبركة، والتمثيل على الجمهور، إلا أنها دائما ما تتصدر قائمة البرامج الأكثر مشاهدة في وقت الدروة، في الشهر الكريم.