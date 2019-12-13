قبل “ديربي” البطولة بأسبوع.. الرجاء يطرح قميصا خاصا بـ”ريمونتادا” “ديربي العرب”

طرح فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، قميصا جديدا يستحضر ذكرى “ريمونتادا” إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الذي جمعه بغريمه الوداد، وذلك قبل أسبوع من “ديربي” البطولة الاحترافية.

وأكد الفريق الأخضر أن طرحه لهذا القميص جاء نزولا عند رغبة الجماهير الرجاوية، مؤكدا أن “ريمونتادا” ديربي كأس محمد السادس تدخل خانة الأحداث “العصية” على النسيان.

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وطالب الرجاء أنصاره بالإسراع لاقتناء القميص الجديد، وهو الثاني بعد الأول الذي تلا المباراة الشهيرة بين الغريمين، علما أن القميصين معا يحملان نصا مقتبسا من كلام المعلق الإماراتي فارس عوض، عند وصفه لهدف الرجاء الرابع في شباك الوداد.

وكان الرجاء تأهل إلى ربع نهائي الكأس العربية، بعد تعادله مع الوداد بأربعة أهداف في كل شبكة، مستفيدا من تعادله ذهابا حين كان هو الطرف المستضيف بهدف لمثله.

ويواجه النسور الخضر في دور الربع، المتأهل من آخر لقاء عن ثمن النهائي، والذي سيجمع مولودية الجزائر الجزائري بضيفه القوة الجوية العراقي، علما أن مواجهة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.