عقب ما تم الترويج له، بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إقدام وزارة الصحة على وضع “رقم ساخن”، لاستقبال شكايات المواطنين، خرجت الوزارة مساء اليوم لتوضح، وقالت إن خدمة الشكايات للوزارة محصورة في خدمة “ألو شكاية الصحة”.
وشدد الوزارة في بلاغ لها، على أن تلقي الشكايات يتم فقط عبر الخط الأخضر 0801005353، أو من خلال الخدمة الإلكترونية المباشرة للشكايات.
ودعت وزارة الصحة، وسائل الإعلام والرأي العام، إلى تحري الدقة والحذر، في التعامل مع مثل هذه الشائعات قبل نشرها وتداولها.
وأعلنت بالمقابل أن القرارات الرسمية الصادرة عنها، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرئيسية المعروفة، ومنها وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، سيما موقعها الرسمي على الأنترنيت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة توضح بخصوص “خط ساخن” لنلقي شكايات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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