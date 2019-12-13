الوداد يتعاقد مع صابر مدربا مساعدا لزوران والسليماني معدا بدنيا

عين فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الدولي المغربي السابق عبد الإله صابر مدربا مساعدا للصربي زوران مانولوفيتش مدرب الفريق الأحمر.

ويتولى اللاعب السابق للوداد، مهمة المدرب المساعد خلفا للإطار الوطني فؤاد الصحابي، الذي تعاقد معه الفريق متم أكتوبر الماضي، قبل أن يغادر دكة بدلاء بطل المغرب بطلب من زوران.

هذا وأجرى بطل المغرب، تغييرا على مستوى معده البدني أيضا، بعدما تعاقد مع عبد العالي العلوي السليماني، لخلافة التونسي مناف نابي.

ويواصل الوداد استعداداته للمباراة المرتقبة التي ستجمعه الأحد القادم، بضيفه الجيش الملكي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، في لقاء مؤجل عن الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية.

ويحتل الفريق البيضاوي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن الجيش الملكي، علما أن للفريق الأحمر 3 لقاءات مؤجلة، مقابل مباراة وحيدة للعساكر.