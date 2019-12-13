“مجزة كلاب دار بوعزة”.. المشاهير يسنكرون

عبر مشاهير مغاربة، عن غضبهم، واستيائهم من الحملة، التي شنتها السلطات، أخيرا، في منطقة دار بوعزة ضواحي الدارالبيضاء، والتي استهدفت الكلاب الضالة، من أجل قتلها.

الإعلامي المغربي عتيق بنشيكر علق على الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه عملية قتل مجموعة من الكلاب بطريقة، وصفت بالوحشية، وقال إن الكلاب تلقن الإنسان دروسا في الوفاء والصفاء والحب” هؤلاء هم أصدقائي الكلاب (الحرة)، التي أحياها الله بيننا نتقاسم معها هذا الجزء من الأرض، نطعمها مرة، وتلقننا دروسا في الوفاء والصفاء والحب مرات ”

وانتقد بنشيكر سياسة قتل الكلاب الضالة، بالقول: “لا توجد دولة متقدمة أهلها يقتلون الحيوانات فقط، لأنها مزعجة” مطالبا بتوفير مأوي لها بدل قتلها، ومشيرا إلى أن الانتخابات على الأبواب، وما قتل الكلاب في دار بوعزة إلا مؤشر واضح على اختلاط الأرقام على أصحابها، لأن صفحتهم مليئة بالسواد، حسب تعبيره.

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وبدورها، عبرت الراقصة الشهيرة، مايا، بغضب شديد عن استيائها، وبكت وهي تتحدث عن موضوع قتل الكلاب، مستنكرة “الوحشية”، التي تم التعامل بها مع مخلوقات بريئة، ووجهت انتقادات كثيرة إلى المجتمع، وقالت إنها لمثل هذه الأسباب أصبحت مقتنعة بفكرة الهجرة خارج أرض الوطن.

وغضبت الكوميدية الشابة، كوثر بامحمد، كثيرا ممن ساهم في قتل الكلاب بدار بوعزة، عبر مقطع فيديو، تمنت من خلاله أن يجازي الله الفاعلين على ما اقترفوه، مبدية تأثرها، خصوصا أنها مهتمة بالحيوانات، وتربي قططا وكلبا.

واستنكر نشطاء كثر على مواقع التواصل طريقة التخلص من الكلاب في دار بوعزة، معتبرين أن المسؤولين عن ذلك ارتكبوا “مجزرة بطريقة همجية”.