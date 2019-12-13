“العثماني” يتوصل بتقريرين لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط.. أحدهما يهم التقاعد

قدم حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اليوم الجمعة، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التقرير السنوي لأنشطة الهيئة لسنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون المحدث لهذه الهيئة.

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن بوبريك قدم لرئيس الحكومة، أيضا، تقريرا حول نتائج المراقبة التي قامت بها الهيئة خلال سنة 2018 بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني طبقا للمادة 11 من القانون نفسه.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال هذا اللقاء، استعرض بوبريك مضامين تقريرين أنجزتهما هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2018.

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وأوضح البلاغ أن التقرير الأول يتعلق بقطاع التأمين “الذي يعرف دينامية خاصة مكنت المملكة من الوصول للمرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي”، بينما يتطرق التقرير الثاني لقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الهيئة المذكوة، استعرض أهم أنشطة المؤسسة خلال سنة 2018، التي تميزت بمتابعة إنجاز الأوراش التي أطلقتها الهيئة خلال السنتين الأوليين من بداية نشاطها.

وإلى جانب حصيلة أنشطة الهيئة، تضمن التقرير السنوي مجموعة من الملاحظات والتوصيات المقترحة بخصوص تنزيل الإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد.