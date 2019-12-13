النطق بالحكم على موقع “بديل.انفو” يوم الاثنين المقبل وزوجة المهدواي: كنا ننتظر الحكم في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

من المرتقب أن تصدر محكمة الاستئناف في مدينة مكناس حكمها النهائي على موقع “بديل.أنفو”، يوم 16 دجنبر الجاري، الذي يملكه الصحافي حميد المهداوي، المحكوم عليه بـ3 سنوات حبسا نافذا، بتهمة “المس بأمن الدولة”.

وقالت بشرى الخونفاشي، زوجة حميد المهداوي، في حديثها مع “اليوم 24″، إنه كان من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف على موقع “بديل.انفو”، حكمها النهائي، الثلاثاء الماضي، تزامنا مع اليوم العالمي الحقوق الإنسان، إلا أن النطق بالحكم في هذه القضية أجِل.

وتعود أطوار قضية موقع “بديل.أنفو”، بحسب زوجة المهداوي، إلى “الدعوى التي كان قد تقدم بها والي مكناس، عام 2015، ضده، إثر نشره خبرا حول انفجار سيارة في مدينة مكناس، وشددت على أن “الخبر هو نفسه الذي تناولته أغلب الصحف، والمواقع الإلكترونية الوطنية، غير أنه لم يتم استدعاء، ومتابعة سوى موقع “بديل.أنفو”، بحسب تعبيرها.