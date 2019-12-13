واشنطن تؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم

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الجمعة 13 ديسمبر 2019 المتحدثة باسم وزارة الخارجية Advertisements أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها تؤيد حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، مع ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية التي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون، أحد المقربين سابقاً من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغن أورتاغوس: "منذ عام والشعب الجزائري يعبر عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع ولكن في الشوارع أيضاً". وأضافت "تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة".

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