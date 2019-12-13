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الكويت تدعو مواطنيها في العراق إلى المغادرة فورا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 13 ديسمبر 2019

اعمال عنف بالعراق

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جددت سفارة الكويت في العاصمة العراقية بغداد، دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن، كما دعت المتواجدين هناك إلى المغادرة فورا، وذلك "حفاظا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا".

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي "تصل إلى السجن"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتمنت بأن "يعم الأمن والاستقرا ربوع العراق الشقيق".

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