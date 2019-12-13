شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بالكونجرس الأمريكي تصوت على عزل «ترامب».. والبيت الأبيض يُعلق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
صوتت إحدى لجان الكونجرس الأمريكي على إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، والتي وصفها البيت الأبيض بـ”المهزلة البائسة”.
وذكرت قناة “العربية” أن لجنة العدل في مجلس النواب أجرت عملتي تصويت في إطار عزل الرئيس الأمريكي ، الأول يخص إساءة استخدام السلطة، حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون، والثاني المتعلق بعرقلة عمل الكونجرس، حيث أيد 23 عضواً القرار في حين رفضه 17 آخرون.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس النواب الجمهوري من أريزونا، أندي بيغز، على تويتر: “أساء الديمقراطيون استخدام القواعد خلال إجراءات العزل ما أثر بطريقة لا يمكن التعافي منها على مجلس النواب وسبب مشاكل ستستمر لسنوات”.
في المقابل، غرّد عضو مجلس النواب الجمهوري من لويزيانا، مايك جونسون، قائلاً: “مؤسسو البلاد حذروا من إجراءات عزل تتم من قبل حزب واحد فقط. قالوا إنها ستنتهي بمرارة وتقسم البلاد بطريقة لا يمكن إصلاحها”.
يذكر أن البيت الأبيض كان رد يوم الجمعة الماضي قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن ترامب في التحقيق المتعلق بإجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أن “لا أساس لها”.
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