شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مليشيا الحوثي الإرهابية تستولي على مساعدات غذائية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: منعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران فريقًا تابعًا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي من الدخول إلى مدينة الدريهمي بعد الاتفاق على إدخال الفريق قافلة إغاثة واللقاء بالمدنيين المحاصرين بالمدينة الواقعة جنوب محافظة الحديدة الساحلية باليمن.

وذكر المركز الاعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قامت بعد عملية المنع بالإستيلاء على المساعدات الإغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين.

وبحسب المركز فإن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوات يمينة مشتركة قد سهلت مرور القافلة في مناطق سيطرتهم بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، غير أن الأخيرة تخلفت ومنعت الفريق من الدخول خشية انكشاف حقيقة إجرامهم بحق 80 مدنيًا تحتجزهم لاتخاذهم دروعًا بشرية.

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