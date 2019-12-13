شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: «الأونروا» تحتاج إلى المساعدة لاستمرار عملياتها والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: "إن الأونروا تحتاج إلى مساعدة الدول للاستمرار عملياتها"، معربا عن ترحيبه لأي دعم تقدمه الدول الأعضاء لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ونريد أن نضمن حصول ولاية الأونروا على الدعم وحصول عملياتها على التمويل الكامل.
وأوضح أنه في الأعوام الماضية كان هناك صعوبة في ضمان تحقيق الأونروا لالتزاماتها، وضمان جودة المساعدات المقدمة مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة، مفيدًا بأنه لهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير دعم قوي ومتواصل عبر الدول الأعضاء للأونروا لمواصلة أنشطتها.
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