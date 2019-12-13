بومبيو: سنرد إذا أضرت إيران أو وكلاؤها بجنودنا أو شركائنا بالعراق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده سترد بشكل حاسم إذا أضرت إيران أو وكلاؤها بجنود الولايات المتحدة أو الشركاء في العراق.

وأضاف بومبيو: "يتعين علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضراراً بالأمريكيين أو حلفائنا أو مصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم".

وكان هجوم صاروخي منذ أسابيع استهدف قاعدة عسكرية بها جنود أمريكيون في العراق.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع العراقية إن مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران هي التي شنت الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" الجوية.



وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العين الإخبارية"، أن "مجموعة مختصة بإطلاق الصواريخ مكونة من المليشيات التابعة لإيران نفذت الهجوم الصاروخي على القاعدة".

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قبل أن يحصر المجاميع المشاركة في العملية، مشيراً إلى أنها بقيادة مليشيا حزب الله، وتضم كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء.

وتابع: "العملية نفذت بأوامر من الإرهابي قاسم سليماني، وبإشراف من أبومهدي المهندس، رئيس أركان مليشيا الحشد الشعبي زعيم كتائب حزب الله".

وأردف المسؤول أن عناصر المليشيات الذين نفذوا الهجوم انطلقوا من قاعدة عسكرية تابعة لمليشيات حزب الله، قرب بحيرة الثرثار غرب العراق.

وزاد: "نفذوا الهجوم من منصة صواريخ محمولة على عجلة من ناحية البغدادي التابعة للأنبار".

وتعد قاعدة "عين الأسد" الجوية، ثاني أكبر قاعدة جوية في العراق، بعد قاعدة بلد الواقعة شمال بغداد.

وشهدت "عين الأسد" زيارة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الشهر الماضي، حيث احتفل مع جنوده بعيد الشكر فيها.

وزار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، نهاية العام الماضي ٢٠١٨، القاعدة واجتمع مع الجنود الأمريكيين فيها.