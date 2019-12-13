الجيش السوداني يحذر من دعوات إخوانية للتظاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الجيش السوداني، الجمعة، المواطنين السودانيين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، تزامناً مع دعوات إخوانية للتظاهر، السبت.

يأتي ذلك قبيل يوم من مظاهرات متوقعة بالخرطوم تحت مسمى "الزحف الأخضر"، التي يروج لها أنصار النظام البائد، وعشية النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.

وتعهدت القوات المسلحة في السودان، في بيان لها، الجمعة، بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى كما ترحمت على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، مؤكدة في الوقت نفسه، مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.

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ونوهت القوات المسلحة بأنه سيتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة، السبت، وسيمتد الإغلاق على طول شارع الطابية وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه.

وأكدت القوات المسلحة أنها ستظل حارساً أميناً لتطلعات الشعب السوداني وعلى مسافة واحدة من أشكال تعبيره وممارسته للديمقراطية والحرية، بحسب ما جاء في البيان.

وجاء تحذير الجيش السوداني بعد ساعات من إصدار لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، الجمعة، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني الإخواني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، كما شمل قرار الحل النقابات المهنية والاتحادات ونقابة المحامين.

