رئيس جديد للجزائر وضربة لإخوان السودان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: حل حزب المؤتمر الوطني الإخواني والنقابات المهنية بالسودان، وعبدالمجيد تبون رئيساً للجزائر بـ58% من إجمالي أصوات الناخبين، وأحمد داود أوغلو يعلن تأسيس حزب "المستقبل" في تركيا، وفوز جونسون.. ترحيب دولي ووعود بالتعاون وأوروبا تتأهب لبريكست، وصوت أمريكا: صواريخ إيران للحوثيين دليل جديد على دورها التخريبي، ومعارضة تركية تتهم أردوغان باتخاذ الإرهاب ذريعة لسحق خصومه‎، وصحف بريطانيا عن فوز جونسون: انتصار ساحق واستفتاء جديد على بريكست، وانتخابات إسرائيل.. الطريق لرئاسة الوزراء يمر بالأحزاب العربية وليبرمان، والملكة إليزابيث تفوض جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا، وفوز "المحافظين".. ماراثون بريكست يقترب من الحسم، والبواردي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الإندونيسي.

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كما تتابعون أيضاً: واشنطن: المجتمع الدولي لن يتسامح مع نشاط إيران المقوض للاستقرار، والجيش الليبي يتقدم وسط طرابلس ويسيطر على مواقع استراتيجية، وأمريكا تفرض عقوبات على 3 لبنانيين و17 كياناً لتمويلهم حزب الله، واتفاق ليبي يوناني على إغلاق الممر البحري في وجه السفن التركية، والانتخابات الرئاسية "تجر الخيبة" الرابعة لإخوان الجزائر، وآبي أحمد: نقدر دعم الإمارات والسعودية لبلادنا، وحزب داود أوغلو يثير قضية "مؤهل" أردوغان‎ مجدداً، ولجنة بـ"النواب الأمريكي" تصوت لصالح توجيه اتهامات لترامب، ووثائق تكشف استعانة "السراج" بمرتزقة لقتال الجيش الليبي، والتايمز تروي شهادات مروعة عن مذبحة "السنك" في بغداد، و15 إصابة جراء استهداف الاحتلال مسيرات العودة شرقي غزة، والأمن الروسي يعتقل خلية داعشية خططت لهجمات إرهابية، وروسيا تعرب عن قلقها من اختبار أمريكا صواريخ باليستية، وأوروبا تعلن جاهزيتها للانخراط في مفاوضات مع بريطانيا.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران في الإعلام.. أثر العقوبات يزيد الضعف في الاقتصاد المحلي، وتركيا في الإعلام.. سياسات أردوغان تنشر الفوضى الاقتصادية محلياً ودولياً، وترامب يوقع على اتفاق تجاري مع الصين لوقف حرب الرسوم الجمركية، والاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات تجارة مع بريطانيا بعد بريكست، ومحمد بن راشد يحتفي بتصدر الإمارات مؤشرات عالمية، وحكومة السودان تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة أول موازنة بعد الثورة، والنفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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