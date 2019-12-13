مسؤول أممي: تجديد مهمة عمل الأونروا أمر "مشجع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فرحان حق أمس الجمعة، بتصويت الجمعية العامة لصالح تمديد مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لثلاثة أعوام أخرى، قائلاً إنه "أمر مشجع".

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وأضاف "نريد التأكد من أن الأونروا مستمرة في تلقي الدعم في مهمتها وكذلك تمويل عملياتها بشكل كامل".

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ساحقة لصالح تجديد تفويض الأونروا، وسط أزمة تمويل ومزاعم بسوء الإدارة، حيث صوتت 169 دولة لصالح القرار في حين امتنعت 9 دول فقط عن التصويت، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد التمديد، واتهمت الدولتان الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حلها.

وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح للأونروا والتي كانت تساهم بمبلغ 360 مليون دولار سنوياً، دعمها العام الماضي، تاركة الوكالة تعاني من عجز نقدي شديد، ويأتي تجديد الولاية بعد استقالة المفوض العام للوكالة بيير كرينبول في نوفمبرالماضي، بعد أن اكتشف تحقيق داخلي للأمم المتحدة مسؤوليته عن مشاكل إدارية، ونفى بدوره هذه المزاعم، قائلاً إن "الأونروا تعرضت لهجمات سياسية ومالية وشخصية من أجل تقويض عملها".