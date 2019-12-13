شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تدعو مواطنيها في العراق إلى المغادرة فورا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 جددت سفارة الكويت في العاصمة العراقية بغداد، دعوتها لمواطنيها بعدم السفر إلى هناك في الوقت الراهن، كما دعت المتواجدين هناك إلى المغادرة فورا، وذلك "حفاظا على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حاليا".

وأكدت السفارة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الأراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي "تصل إلى السجن"، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية. وتمنت بأن "يعم الأمن والاستقرا ربوع العراق الشقيق".

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