غريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، ​مارتن غريفيث​، من "خطورة انهيار اتفاق ​الرياض​ الموقع بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني الماضي"، مشيراً إلى "أنني أعتقد أنه من المهم حقا أن يطبق هذا الاتفاق في أساسياته على الأقل​​​. نحن جميعا قلقون بشأن ما إذا كان سيتحقق".

ولفت إلى أنه "يمكننا أن نرى أن هناك مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية ​الأمم المتحدة​ بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل"، مشيراً إلى "اتفاق الرياض يمنحنا الوقت، ونأمل ذلك ولكن إذا انهار، أعتقد أنها ستكون ضربة مدمرة لليمن".

وأشار إلى أن كل "الاتفاقيات بصيغتها المكتوبة توفر خطوطا زمنية واضحة جدا لتحقيق بنودها، لكن "في ​الحياة​ الواقعية، لا تسير الأمور تماما وفقا للخطة ولذا فإنه من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام، إلا أنه اعترف بأن الاتفاقية لا تسير وفقا لتلك الخطط".