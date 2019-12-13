مسؤول عسكري مصري: اتفاق أردوغان والسراج حوله علامات استفهام كبيرة

لفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ​اللواء​ طيار هشام الحلبي إلى أن "بنود الاتفاق بين ​أردوغان​ والسراج غير معلنة، ما يضع علامات استفهام حوله"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن نص معلن للاتفاقية وكل ما نشر عنها مجرد تسريبات، وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة حول سبب عدم إعلان بنودها وربما يكون هذا مقصود".

ونوه بأن "ما يعني ​القوات المسلحة​ المصرية بغض النظر عن تلك الاتفاقية، هو القدرة العسكرية العالية على الرد على أي عدائيات وحماية المصالح الاقتصادية في ​البحر المتوسط​"، مشيراً إلى "أننا رسمنا حدودنا البحرية مع الدول المشاطئة مع مصر ومن ثم فإن أي تنقيب عن ثروات طبيعية أو غاز هو حق أصيل لمصر التي تمارس سيادتها، وميثاق ​الأمم المتحدة​ يعطي لمصر حق التحرك لحماية مصالحها كما يكفل نفس الحق للدول الأخرى مثل ​اليونان​ وقبرص وإيطاليا، وهي دول أيضا لن تسكت عن أي تهديدات لإمكانياتها الاقتصادية عالية القيمة".