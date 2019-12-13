البيت الأبيض: إذا لم تتقيد الصين بالاتفاق ستتخذ إجراءات تشمل فرض رسوم جمركية

أكد مستشار ​البيت الأبيض​ أنه "إذا لم تتقيد ​الصين​ بالاتفاق ستتخذ إجراءات تشمل فرض ​رسوم جمركية​". وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق تجاري للمرحلة الأولى مع الصين.

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