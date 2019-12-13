القاضية عون: كان يجب أن أوقف حبيش باللحظة نفسها لكنني لم أفعل حفاظًا على أرواح الناس

لفتت النائب العام الاستئنافي القاضية ​غادة عون​ إلى "انني تعرّضت لتجريح غير مسبوق، فعندما دخل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ الى مكتبي استقبلته بكل احترام فوصل وهو يصرخ ثم قال "انت فاتحة كرخانة"، ولهذا قلت له "أنت وقح"، مؤكدةً أنه "لا يمكن تصوره العقل ما نسبه لي حبيش ولا احترام للقضاء والقاضي مكسر عصى".

وفي حديث تلفزيوني، أكدت أنه "من غير المقبول أن يُهان القاضي، كان يجب أن أوقف هادي حبيش في اللحظة نفسها لكنني لم أفعل حفاظًا على أرواح الناس لأنه حضر ومعه ميليشيا"، داعيةً إلى "مراجعة الفيديوهات وكلام حبيش وللتحلي بالقليل من الصدق وهددني ان ملف رئيس هيئة إدارة السير هدى سلوم سيأتي إلى نهايتي"، مشيرةً إلى "إنني أعمل بما يمليه ضميري عليّ ولا أخاف من شيء".