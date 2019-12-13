بومبيو: نقف الى جانب شعب لبنان وسنواصل استخدام كل امكاناتنا لمواجهة تهديد حزب الله

اكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نقف الى جانب ​الشعب اللبناني​ في ​محاربة الفساد​ و​الارهاب​"، مشيرا الى "اننا قمنا اليوم بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين اللذين قاما بدعم ​حزب الله​ من خلال أنشطة مالية غير شرعية".

ولفت بومبيو الى "اننا سنواصل استخدام كل امكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله".

