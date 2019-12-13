اكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نقف الى جانب الشعب اللبناني في محاربة الفساد والارهاب"، مشيرا الى "اننا قمنا اليوم بتصنيف رجلي أعمال لبنانيين اللذين قاما بدعم حزب الله من خلال أنشطة مالية غير شرعية".
ولفت بومبيو الى "اننا سنواصل استخدام كل امكاناتنا المتاحة لمواجهة التهديد الذي يمثله حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نقف الى جانب شعب لبنان وسنواصل استخدام كل امكاناتنا لمواجهة تهديد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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