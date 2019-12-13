أ ف ب: لجنة مجلس النواب الأميركي تقر قرار الاتهام بحق ترامب باتجاه تصويت لعزله

افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "لجنة ​مجلس النواب الأميركي​ اقرت قرار الاتهام بحق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ باتجاه تصويت لعزله".

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