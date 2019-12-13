مواطن حاول اضرام النار بنفسه في طرابلس لعدم قدرته المالية على معالجة ابنته

أقدم المواطن هيثم النيز (مواليد 1977) من منطقة التربيعة - ​طرابلس​، على سكب مادة ​البنزين​ على جسده ثم اضرم النار بنفسه، بسبب عدم توفر ​المال​ لديه لمعالجة ابنته.

وعلى الفور تم نقله إلى "​مستشفى السلام​" بطرابلس. ووفق معلومات أولية فإن نسبة ​الحروق​ في جسده فاقت ال 30 بالمئة.

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