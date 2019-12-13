الاشتراكي باقليم الخروب طالب بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء

اعتبرت وكالة داخلية ​إقليم الخروب​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ أن "تفاقم مشكلة ​الكهرباء​، نتيجة التقنين القاسي الذي تتبعه ​مؤسسة كهرباء لبنان​ والعتمة التي تعيشها قرى وبلدات إقليم الخروب، أدت إلى تأجيج ​الأزمة​ وزيادة الاعتراضات، خصوصا أنها تتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطن".

وطالبت وكالة الداخلية في بيان لها بـ "زيادة ساعات التغذية وبأن تتحمل ​الدولة​ مسؤوليتها في حماية ​المتظاهرين​ المهددين بمعيشتهم ومصادر رزقهم".