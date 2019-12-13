الاشتراكي باقليم الخروب طالب بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء

اعتبرت وكالة داخلية إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي أن "تفاقم مشكلة الكهرباء، نتيجة التقنين القاسي الذي تتبعه مؤسسة كهرباء لبنان والعتمة التي تعيشها قرى وبلدات إقليم الخروب، أدت إلى تأجيج الأزمة وزيادة الاعتراضات، خصوصا أنها تتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطن".
وطالبت وكالة الداخلية في بيان لها بـ "زيادة ساعات التغذية وبأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المتظاهرين المهددين بمعيشتهم ومصادر رزقهم".
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