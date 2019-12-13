لفت رئيس ​حزب "التوحيد العربي"​ الوزير السابق ​وئام وهاب،​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​أوجيرو​ و​الجية​ هما ملك الناس والتواجد السلمي داخلهما حق للمواطنين"، مستغرباً "الإعتداءات التي حصلت اليوم"، معتبراً انها"غير مبررة".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أوجيرو والجية ملك الناس والإعتداءات التي حصلت اليوم غير مبررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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