أبي اللمع: مؤمنون بان الحكومة يجب أن تكون من حياديين إختصاصيين

أوضح عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​إدي أبي اللمع​ أنه "من باب حرصنا ووعينا إلى ما ستؤول الأمور استقلنا ونحن لم نستبق الأمور بل كلامنا كان واضح سابقاً"، مشيراً إلى "أننا وضعنا خارطة طريق للأمور الأهم التي تساعد على تقويم ​الاقتصاد​ وأنا قلت إن لم تطبق خارطة الطريق، سنستقيل".

وفي حديث تلفوزيوني، أشار أبي اللمع إلى "أننا صوبنا على حلول جذرية إجرائية سريعة وعندها قلنا إذا لم ننفذ هذه الخطة سنستقيل وأخذنا إجراءات مفيدة جداً وتتخذ بوقت قصير وتساعد لإكمال الورقة الاقتصادية كاملاً والكل كان موافق عليها"، موضحاً أن "قرار عدم عودة "​القوات اللبنانية​" إلى ​الحكومة​ بسبب خروج "​التيار الوطني الحر​" من الحكومة حاسم ولن نشارك في الحكومة المقبلة لأننا مؤمنين بان الحكومة يجب أن تكون من حياديين إختصاصيين ونريد ناس لا تأثير سياسي مباشر عليهم".