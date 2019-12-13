معلوف: لا نستطيع تسمية رئيس حكومة قبل التفاوض معه

اكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ "اننا نعيش في نظام برلماني ولا نستطيع تسمية رئيس حكومة في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة قبل التفاوض معه"، مشددا على ان "​التيار الوطني الحر​ عمل على تسهيل عملية تكليف رئيس ل​تشكيل الحكومة​".

ولفت معلوف الى "اننا عندما شعرنا بان لا امكانية لتحضير الارضية لاي رئيس حكومة خرجنا من الموضوع"، مؤكدا ""اننا لا نستطيع التعايش مع حكومة ادوات تعطيها موجودة داخلها".