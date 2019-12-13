معلوف: لا نستطيع تسمية رئيس حكومة قبل التفاوض معه

اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف "اننا نعيش في نظام برلماني ولا نستطيع تسمية رئيس حكومة في الاستشارات النيابية الملزمة قبل التفاوض معه"، مشددا على ان "التيار الوطني الحر عمل على تسهيل عملية تكليف رئيس لتشكيل الحكومة".
ولفت معلوف الى "اننا عندما شعرنا بان لا امكانية لتحضير الارضية لاي رئيس حكومة خرجنا من الموضوع"، مؤكدا ""اننا لا نستطيع التعايش مع حكومة ادوات تعطيها موجودة داخلها".
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