عطالله: المفاوضات التي حصلت بعد استقالة الحريري كانت على عملية التكليف وليس على التأليف

علق وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غسان عطالله على اعلان رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا ان "التيار الوطني الحر عاد الى مكانه الطبيعي ليحاكي شعبه"، مشيرا الى ان "الذين يطالبون اليوم بحكومة اختصاصيين هم من القوى التي اتت باشخاص اختصاصيين في السابق وقدموا نموذج سيء في السلطة".
وفي حديث تلفزيوني، اوضح عطالله ان "الشعب اللبناني انتفض على الفاسدين ولكن خبث من هم في السلطة دخل بين الناس وتم تحريف مطالبهم"، مؤكدا ان "احترامنا للميثاقية يريح رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري"، مشددا على ان "كل المفاوضات التي حصلت بعد استقالة الحريري كانت على عملية التكليف وليس على التأليف".
وشدد عطالله على ان "التيار الوطني الحر لن نعيد التجربة التي قام بها قبل 3 سنوات لان هذه الصيغة لا تنقذ الوضعين المالي والاقتصادي"، مشيرا الى "اننا سنحسم خيارنا من موضوع تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة صباح الاثنين"، معتبرا "اننا قمنا بتفاهم مع الحريري لانقاذ البلد وخلال 3 سنوات لم نصل الى نتيجة".
واشار الى انه "في التسعينات تم تغييب الممثلين الحقيقين للمسيحيين عن السلطة ومن يعتقد انه في العام 2019 يستطيع فعل الامر نفسه فهو مخطئ".
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