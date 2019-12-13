عطالله: المفاوضات التي حصلت بعد استقالة الحريري كانت على عملية التكليف وليس على التأليف

علق وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ على اعلان رئيس تكتل "​لبنان القوي​" الوزير ​جبران باسيل​ عدم المشاركة في ​الحكومة​ المقبلة، معتبرا ان "​التيار الوطني الحر​ عاد الى مكانه الطبيعي ليحاكي شعبه"، مشيرا الى ان "الذين يطالبون اليوم بحكومة اختصاصيين هم من القوى التي اتت باشخاص اختصاصيين في السابق وقدموا نموذج سيء في ​السلطة​".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح عطالله ان "​الشعب اللبناني​ انتفض على الفاسدين ولكن خبث من هم في السلطة دخل بين الناس وتم تحريف مطالبهم"، مؤكدا ان "احترامنا للميثاقية يريح رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، مشددا على ان "كل المفاوضات التي حصلت بعد ​استقالة الحريري​ كانت على عملية التكليف وليس على التأليف".

وشدد عطالله على ان "التيار الوطني الحر لن نعيد التجربة التي قام بها قبل 3 سنوات لان هذه الصيغة لا تنقذ الوضعين المالي والاقتصادي"، مشيرا الى "اننا سنحسم خيارنا من موضوع تسمية رئيس مكلف ل​تشكيل الحكومة​ صباح الاثنين"، معتبرا "اننا قمنا بتفاهم مع الحريري لانقاذ البلد وخلال 3 سنوات لم نصل الى نتيجة".

واشار الى انه "في التسعينات تم تغييب الممثلين الحقيقين للمسيحيين عن السلطة ومن يعتقد انه في العام 2019 يستطيع فعل الامر نفسه فهو مخطئ".

