بلال عبدالله: سنبقى نعتبر الدولة والجيش خيارنا الوحيد

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نستنكر وندين التعرض لأهلنا من برجا والأقليم، الذين أرادوا التعبير عن حقهم في ساعات تغذية عادلة، ونستغرب هذا التصرف من ضباط وعناصر ​الجيش​ بحق المعتصمين سلميا، ومن ضمنهم رئيس ​بلدية برجا​"، مطالبا بـ "فتح تحقيق بالموضوع ومعاقبة كل مسؤول عن هذا الاعتداء"، مضيفا:"سنبقى نعتبر ​الدولة​ والجيش خيارنا الوحيد".

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