شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يجيبون.. لماذا يكره إعلام الإرهابية الإعلام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المصريون في الشارع المصرى وعيهم بالحرب الإعلامية من قبل إعلام الإرهاب لتشويه الإعلام المصرى الوطنى وأنهم دائما ما يهاجمون الإعلام ويحاولون تشوييه.

وكشف أحدهم انه لا يرى الإعلام الإخوانى وأنه يلجأ للإعلام الوطنى للحصول على المعلومات وأنه لا يتابع القنوات الإخوانية لعلمه بأنهم كاذبون ويذيفون الحقائق.

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وشدد المواطنون على ثقتهم في الإعلام المصرى وزيف إعلام الإخوان وأنهم يحاولون العودة إلى الساحة عن طريق الإعلام.