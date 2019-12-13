شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقترح إجراء تدريب تحويلى للعاملين لسد العجز فى بعض الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سعد تمراز، إن هناك بعض القطاعات والهيئات والمؤسسات فى الدولة التى تعانى من عجز فى عدد العاملين بها، وعلى النقيض يوجد بعض الوزارات التى تضم عمالة زائدة، وهذا الأمر يستوجب خطة لسد العجز وتحقيق أقصى استفادة.

واقترح تمراز، إجراء تدريب تحويلى للعاملين فى الوزارات المختلفة للاستعانة بهم فى قطاعات اخرى، على ان يتم أثقالهم بالخبرات اللازمة وكافة وسائل التكنولوجيا، وتدريبهم على الأماكن الجديدة المزمع نقلم إليها، وبهذا تكون الدولة حققت استفادة من العمالة الزائدة فى بعض الهيئات، وفى نفس الوقت سد العجز فى المؤسسات التى تعانى لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين، خاصة فى القطاعات الحيوية.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر نسبة العجز فى الوزارات والهيئات المختلفة، العاملين فى القطاعات الأخرى التى يمكن الاستعانة بهم لسد العجز، ووضع خطة تعتمد على تدريبهم واكسابهم المهارات اللازمة التى تؤهلهم للعمل فى الأماكن الجديدة بما لا يؤثر عليهم وعلى مستوى العمل فى المواقع الجديدة المرتقب ندبهم او نقلهم إليها.