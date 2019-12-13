ترامب يصف اتهامه بالتقصير بأنه "عار" و"خداع"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصويت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مادتي اتهامه بالتقصير اليوم الجمعة.

وجدد ترامب انتقاده لجهود الديمقراطيين لإدانته بالتقصير تمهيدا لعزله وقال إنها مطاردة للخصوم السياسيين وعار وخداع.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، جاء رد ترامب على الصحفيين بينما كان يلتقي برئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز بالبيت الأبيض متهما الديمقراطيين بـ "التهوين من شأن المساءلة بالتقصير".

وقال ترامب إن الاتهام بالتقصير هو أمر جيد بالنسبة له على المستوى السياسي، مستشهدا باستطلاعات الرأي التي تظهر زيادة التأييد له.

ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام عملية مجلس النواب لتوجيه اتهام بالتقصير للرئيس، وقالت إن ترامب يتطلع بالفعل إلى محاكمة في مجلس الشيوخ.

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وقالت جريشام في بيان إن "هذه التمثيلية البائسة للتحقيق بالتقصير في اللجنة القضائية بمجلس النواب قد وصلت إلى نهايتها المخزية".

وقالت إن "الرئيس يتطلع إلى أن يحصل في مجلس الشيوخ على المعاملة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة التي ما زال مجلس النواب يحرمه منها بصورة مخزية".

كانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي قد صوتت اليوم الجمعة بإرسال مادتي اتهام بالتقصير ضد الرئيس دونالد ترامب إلى المجلس بأكمله للتصويت عليه .

وجرت عمليتا التصويت التاريخيتان فى اللجنة القضائية المقسمة على أسس حزبية خلال اجتماع للجنة استمر لمدة عشر دقائق. وانتهت كل عملية بتصويت بتأييد 23 نائبا ديمقراطيا واعتراض 17 نائبا جمهوريا.

ومن المتوقع أن يتبنى مجلس النواب الذي يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية مادتي التقصير اللتين تتهمان ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.