بعد 10 سنوات من تأسيسها.. منصة "Quora" للأسئلة والأجوبة تطلق خدمتها بالعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أطلقت منصة "Quora" نسختها باللغة العربية، إذ فُعلت الخدمة قبل أيام، وصارت المنصة التي تحتوي على 24 لغة أخرى متاحة للجمهور العربي بلغته الأم.

وقال محمد اللبان، رئيس القسم العربي في كورا، لـ"بي بي سي"، إن المنصة تحمل على عاتقها رسالة طموحة بنشر المعرفة وإثرائها حول العالم، ويتمثل جزء أصيل من ذلك في إتاحة هذه المعرفة بالعديد من اللغات، لافتًا إلى أن المنصة تحظى بأكثر من 300 مليون زائر شهريا من حول العالم.

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وأكد "اللبان"، أن المنصة تستهدف الوصول إلى كل متحدثي اللغة العربية في اثنتين وعشرين دولة وحول العالم.

يشار إلى أن المنصة تأسست في عام 2009 من قبل آدم دي آنجيلو، المدير التقني التنفيذي الأسبق لشركة Facebook، وتتمثل مهمة "Qoura" في تبادل المعرفة ومشاركتها لفهم العالم بشكل أفضل، بجسب تعريف الموقع لذاته.

ويضم موقع "Qoura"، وتطبيقها الخاص الآلاف من الأسئلة حول موضوعات في مجالات شتى، إذ يطرح مستخدموا الخدمة- والذي بلغ عددهم 300 مليون زائر شهريًا- الأسئلة، ثم تقوم Quora بتوزيع تلك الأسئلة على أشخاص يمكنهم تقديم إجابات مثل خبراء في مجالات متنوعة، وعبر السنوات الماضية ساهم بعض المشاهير في تقديم الإجابات مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون.