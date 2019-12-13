محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
أطلقت منصة "Quora" نسختها باللغة العربية، إذ فُعلت الخدمة قبل أيام، وصارت المنصة التي تحتوي على 24 لغة أخرى متاحة للجمهور العربي بلغته الأم.
وقال محمد اللبان، رئيس القسم العربي في كورا، لـ"بي بي سي"، إن المنصة تحمل على عاتقها رسالة طموحة بنشر المعرفة وإثرائها حول العالم، ويتمثل جزء أصيل من ذلك في إتاحة هذه المعرفة بالعديد من اللغات، لافتًا إلى أن المنصة تحظى بأكثر من 300 مليون زائر شهريا من حول العالم.
وأكد "اللبان"، أن المنصة تستهدف الوصول إلى كل متحدثي اللغة العربية في اثنتين وعشرين دولة وحول العالم.
يشار إلى أن المنصة تأسست في عام 2009 من قبل آدم دي آنجيلو، المدير التقني التنفيذي الأسبق لشركة Facebook، وتتمثل مهمة "Qoura" في تبادل المعرفة ومشاركتها لفهم العالم بشكل أفضل، بجسب تعريف الموقع لذاته.
ويضم موقع "Qoura"، وتطبيقها الخاص الآلاف من الأسئلة حول موضوعات في مجالات شتى، إذ يطرح مستخدموا الخدمة- والذي بلغ عددهم 300 مليون زائر شهريًا- الأسئلة، ثم تقوم Quora بتوزيع تلك الأسئلة على أشخاص يمكنهم تقديم إجابات مثل خبراء في مجالات متنوعة، وعبر السنوات الماضية ساهم بعض المشاهير في تقديم الإجابات مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 10 سنوات من تأسيسها.. منصة "Quora" للأسئلة والأجوبة تطلق خدمتها بالعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.