3 أجهزة للأشعة المقطعية لدعم مستشفيات الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، استعداد المديرية لاستقبال 3 أجهزة حديثة للأشعة المقطعية، لدعم مستشفيات الخارجة والداخلة والفرافرة.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية خاطبت الوزارة لتوفير 3 أجهزة، تكلفة الواحد تصل إلى 10 ملايين جنيه، وجاري التوريد خلال شهر، بواقع جهاز لمستشفى الفرافرة المركزي، بتكلفة 12 مليون جنيه، بينما جاري تدبير اعتمادات مالية لتوفير جهازين لمستشفى الداخلة والخارجة العام، كأجهزة إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتعمل في حال توقف الجهازين الموجودين حاليًا بكل مستشفي.

وأضاف محروس، أن المديرية تعاقدت مع 5 أطباء لسد العجز فى التخصصات غير الموجودة بمستشفى الفرافرة المركزي، تشمل أخصائي نساء وتوليد، أخصائي جراحة، أخصائي باطنة، أخصائي عظام، أخصائي تخدير، وجاري خلال الفترة المقبلة استكمال باقي التخصصات.