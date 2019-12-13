فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة الألمانية في ليبيا

ذكرت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة أن فرنسا وإيطاليا تدعمان المبادرة الألمانية من أجل السلام في ليبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، في بيان اليوم الجمعة، إن المستشارة أنجيلا ميركل أجرت على هامش قمة الإتحاد الأوروبي في بروكسل محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حول المبادرة ، وأشارإلى أن كلا البلدين قدما الدعم للمبادرة المعروفة باسم (عملية برلين)، لافتا إلى أن المحادثات دارت أيضا حول الوضع الراهن في ليبيا.
، وتتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي ، لم يتم الاعلان عن موعده بعد ، حتى يمكن من خلاله وضع خطه شاملة لرأب الصدع الليبي وإرساء عملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.
يشار الى أن الحكومة الألمانية تسعى عبر مبادرة عملية برلين إلى دعم مساعي السلام لمبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة
جدير بالذكر أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة صرح السبت الماضي بأنه يمكن أن يكون هناك "حمام دم" في ليبيا في حال فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب.
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