البرلمان الليبي يطالب بسحب الاعتراف الأممي من حكومة السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، أن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع.
وطالب صالح، حسبما ذكرت قناة العربية الإخباريةاليوم الجمعة، الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.
وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس ، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت.
وتابع صالح "نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
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