«أوغلو» يتعهد بإنهاء نظام «أردوغان»

تعهد رئيس وزراء تركى سابق، أنشأ حزباً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، بعودة البلاد للديمقراطية البرلمانية، وتوسيع قاعدة الحقوق والحريات.

وأدلى أحمد داود أوغلو، بتصريحاته بعد يوم من إعلانه تأسيس «حزب المستقبل»- فى خطوة يرى محللون أنها قد تؤدى إلى تقليص أعداد الناخبين

المؤيدين لحزب أردوغان الحاكم.

وخلال اجتماع قدم فيه داود أوغلو بيان حزبه الجديد وأعضاءه المؤسسين، قال إن النظام الرئاسى الجديد الذى أقرته تركيا العام الماضى، ومنح أردوغان سلطات واسعة، أدى إلى «انهيار المعايير الديمقراطية».

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ونقلت «أسوشيتد برس» عن أوغلو قوله: «نحن ندافع عن نظام برلمانى خال من كل أشكال الوصاية».

والحزب هو الأول بين حزبين انفصاليين يؤسسهما حلفاء سابقون لأردوغان وسط تقارير تشير لحالة سخط فى أروقة الحزب الحاكم جراء نظام حكمه السلطوى.

وكان على باباجان، وهو نائب سابق لرئيس الوزراء، تولى حقائب وزارة الخارجية، وكذلك الاقتصاد، أعلن عن خطط لتأسيس حزب جديد أيضاً.