ضبط إرهابي حاول الهرب من الموصل إلى كردستان

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي حاول الهرب من مدينة الموصل الى إقليم كردستان.

وقالت المديرية - في بيان أوردته

قناة "السومرية نيوز" - إنه "بعملية نوعية ومتابعة مستمرة، تمكنت الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في القيارة بأيسر الموصل اثناء محاولته الهروب إلى إقليم كردستان".



وأضافت، أن المُلقى عليه القبض "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".