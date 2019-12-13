عمران خان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد إجراءات الهند في كشمير

طالب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي بالتحرك ضد إجراءات الهند غير القانونية في منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

جاءت تصريحات خان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم /الجمعة/،

خلال لقاء بمكتبه بإسلام آباد مع المحامي البريطاني البارز لحقوق الإنسان كليوي ستيفورد والخبير القانوني الدولي الأمريكي إيرك ليوس؛ حيث أطلعهما خان على "الانتهاكات الإنسانية" التي ترتكبها القوات الهندية بحق الكشميريين الأبرياء في ظل "الحصار العسكري وحظر التجول في الأراضي المتنازع عليها"،



وأكد خان "مواصلة دعم باكستان الدبلوماسي والسياسي والأخلاقي لكفاح الشعب الكشميري المشروع من أجل الحصول على حقهم في تقرير المصير".