الطاقة الذرية تشيد بجهود الحكومة الإسبانية في مجال الأمان النووي

توجه رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بالتهنئة إلى الحكومة الإسبانية بمناسبة نجاح تنظيمها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لافتا إلى أن هذا النجاح يعكس التزام إسبانيا بالحرب العالمية ضد تغير المناخ.
وقال جروسي، في بيان اليوم الجمعةمن مقر الوكالة فى فيينا، إن إسبانيا تدعم جهود وعمل وكالة الطاقة الذرية، وهو ما لمسه خلال مباحثاته مع فرناندو فالينزويلا وزير الدولة الإسباني للشئون الخارجية.
مؤخرا، وهو أول مركز تعاون بين الحكومة الإسبانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي وفي التعامل مع الحوادث النووية ومنع تهديدات الإرهاب النووي.
وأشار إلى أهمية إنشاء مركز تدريب إسباني
ودعا جروسي الحكومة الإسبانية للمشاركة على مستوى عال في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي والذي سيعقد في فيينا في الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020.
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