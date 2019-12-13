«تبون» رئيسًا للجزائر بـ58.15% من الأصول

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فى الجزائر، أمس، فوز رئيس الوزراء الأسبق، عبدالمجيد تبون بانتخابات الرئاسة فى جولتها الأولى، التى جرت أمس الأول، بعد حصوله على 58% من الأصوات، وذلك وفقاً للنتائج الأولية.

وقال محمد شرفى، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن «تبون» حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر بـ58.15% من الأصوات.

وحصل «تبون» البالغ من العمر 74 عاماً، على 4 ملايين و945 ألفاً و116 صوتاً فى هذه الانتخابات.

وتعنى هذه الأرقام حسم نتيجة الانتخابات لصالح تبون دون الحاجة إلى دورة ثانية.

وقال شرفى فى مؤتمر صحفى إن عدد الناخبين المشاركين فى التصويت بلغ 24 مليوناً 474 ألفاً و161 مسجلاً، منهم 914 ألفاً و308 من الجالية فى الخارج.

وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13%، أى ما يعادل 9 ملايين و747 ألف ناخب، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة 39.83%.

عبدالمجيد تبون هو الوزير الأسبق فى حكومة الجزائر 2017.

- عينه الرئيس السابق للجزائر عبدالعزيز بوتفليقة، وزيراً يوم 24 مايو 2017 خلفاً لعبدالمالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.

- تسلم منصب الوزير رسمياً يوم 25 مايو 2017، وأقيل يوم 15 أغسطس 2017 ليخلفه أحمد أويحيى.

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- تخرج فى المدرسة الوطنية للإدارة، فى اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية فى يوليو 1969.

وشغل عبدالمجيد تبون عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية:-

أمين عام لولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالٍ لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزى وزو.

وزير منتدب بالجماعات المحلية، خلال الفترة 1991 - 1992.

وزير الاتصال فى عام 2000.

وزير السكن والعمران من عام 2012 حتى 2014.

مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة عام 2017.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن «المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية»، مشيراً إلى أن «البلاد تدخل عهداً جديداً لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية».