الكونجرس يدعو ترمب للاعتراف بإبادة الأرمن

وكان مجلس النواب صوت بأغلبية ساحقة في نهاية أكتوبر على القرار، لتبنى مجلس الشيوخ، الخميس، بإجماع أعضائه نصا «من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمينية عبر الاعتراف بها رسميا». كما حدث في أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن تبني مجلس الشيوخ الأميركي القرار يشكل «انتصارا للعدالة والحقيقة»، وكتب في تغريدة على تويتر «باسم الشعب الأرميني، أعبر عن امتناننا للكونجرس الأميركي»، لافتا إلى أن التصويت «خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات إبادة مستقبلا».
فظائع
كان ترمب وصف في بداية ولايته المجازر ضد الأرمن في 1915 بأنها «واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين»، لكنه حرص على الامتناع عن استخدام كلمة «إبادة».
الاعتراف بالإبادة
تعترف 30 دولة بالإبادة الأرمينية، بينما تفيد تقديرات أن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرميني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.
- حدثت إبان الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية
- 30 دولة تعترف حتى الآن بوقائع الإبادة الأرمينية
- التقديرات تفيد أن ما بين 1,2 و1,5 مليون أرميني قتلوا
- ترمب يحرص على الامتناع عن استخدام كلمة إبادة
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